اعلنت السلطات السعودية اليوم الاثنين ان قطار الحرمين السريع سيستأنف رحلاته بعد غد الأربعاء وذلك بعد جاهزيته للتشغيل ونجاح تجهيز محطة القطار الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وقال المدير العام لقطار الحرمين للتشغيل والصيانة المهندس ريان الحربي في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية ان القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين ما بين محطات المدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في (رابغ) ومحطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.

واكد الحربي جاهزية القطار للتشغيل بعد اتمام جميع الاختبارات اللازمة من خلال الرحلات التجريبية والتحقق من المعايير لضمان التشغيل الآمن على أن تستأنف رحلات القطار إلى مكة المكرمة الأسبوع المقبل.

ولفت إلى ان محطة قطار المطار في المطار الجديد تستطيع تسيير رحلة كل 10 دقائق في اوقات الذروة بفضل وجود ستة ارصفة يبلغ طوال الرصيف الواحد منها 519 مترا.

وأوضح ان الرصيف الواحد قادر على استيعاب قطارين مزدوجين بسعة 832 راكبا لكل رحلة مزدوجة ما يرفع طاقة المحطة الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر سنويا.

وتمتد محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديدة على مساحة 12 الف متر مربع وتضم صالتين لدرجة الاعمال وكبار الشخصيات.

وكان قطار الحرمين السريع اعلن في سبتمبر الماضي ايقاف رحلاته حتى اشعار آخر بعد تعرض محطة القطار في مدينة جدة لحريق.