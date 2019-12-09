وفيات يوم الاثنين 9 ديسمبر 2019

فيصل ناصر عيسى العتال، 66 عاماً، شيع الرجال: السرة ، ق 4 ، ش 1 ، م 70، النساء: السرة ، ق 6 ، ش 7 ، م 18، ت: 96644118.

نصره عبدالله ملا بن عيد، زوجة ، صالح إسحاق الصالح ، 67 عاماً، شيعت، قرطبة ، ق 2 ، ش 4 ، ج 1 ، م 4، ت:99377733، 98079988.

سالم يوسف مشاري الروضان، 63 عاماً، شيع، الرجال: ديوان الروضان ، شرق شارع الخليج العربي، النساء: مشرف ، ق 5 ، ش 9 ، م 15، ت: 22430909، 25395600.

سليم مبارك محمد الرفيدي، 89 عاماً، شيع، الرجال: الشهداء ، ق 3 ، ش 313 ، م 69، النساء: الرميثية ، ق 7 ، ش 73 ، م 34،ت: 99609674، 56651616.

فيصل جابر الفارس، 79 عاماً، تشيع في التاسعة من صباح الثلاثاء، الرجال: الجابرية ، ق5 ، ش2 ، م46، النساء: الدوحة ، ق1 ، ش6 ، م25، ت: 96666412،65880888.