وفيات يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

فهد راشد مبارك الدويله 78 عاماً «شُيع» الرجال: ضاحية عبدالله السالم ، ق1 ، ش13 ، م8 – النساء: ضاحية عبدالله السالم ، ق1 ، ش13 ، م16، ت: 99666883.

عائشه حنوان الوطري 84 «شُيعت» الفروانية ، ق1 ، ش72 ، م5، ت: 99214430.

عبدالهادي صالح الحمدان 87 عاماً «شُيع» الرجال: حطين ، ق2 ، ش220 ، م22 – النساء: العقيلة ، ق2 ، ش213 ، م58، ت: 66207070 – 50573355.

إبراهيم عبدالكريم سليمان الروضان 66 عاماً التاسعة صباح غد الاربعاء – الرجال: قرطبة ، ق1 ، ش1 ، ج5 ، م71، النساء: الفنطاس ، ق4 ، ش1 ، م51، ت: 96060563.

هيام أحمد خطاب عبد الله العثمان زوجة ، بدر محمود عيسى 60 عاماً «شُيعت» الرجال: ضاحية مبارك العبد الله (غرب مشرف) ، ق 5 ، مسجد الوزان – النساء: الشهداء ، ق 5 ، شارع علي عبدالوهاب المطوع (ش 2 بين قطعة 4 وقطعة 5) ، م 16، ت: 90010023 – 66662010.

حسين إبراهيم محمد حسين الفيلكاوي 35 عاماً بعد صلاة عصر يوم غد الأربعاء، الرجال: العدان ، ق 1 ، ش 102 ، م 17 ، مقابل جمعية العدان رقم 3 – النساء: جنوب السرة (السلام) ، ق 5 ، ش 509 ، م 1، ت: 60908009 – 67090402 – 99590456.