وفيات يوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019

حسن إبراهيم محمد حسين الفيلكاوي 35 عاماً «شُيع» الرجال: العدان ، ق 1 ، ش 102 ، م 17 ، مقابل جمعية العدان رقم 3 – النساء: جنوب السرة (السلام) ، ق 5 ، ش 509 ، م 1، ت: 60908009 – 67090402 – 99590456.

بدر يوسف سيد عبدالمحسن الرفاعي 31 عاماً «شُيع» الرجال: الشامية ، ديوان الرفاعي، النساء: البدع ، ق 1 ، ش 15 ، م 6، ت: 090973837.

خالد محمد كرم صرخوه 58 عاماً «شُيع» الرجال: الرميثية ، مسجد مقامس النساء: الرميثية ، حسينية ام البنين، ت: 51555120.

راشد سالم صالح الهويدي 79 عاماً «شُيع» الرجال: الفيحاء ، ق 2 ، ش 24 ، م 4 – النساء: فهد الأحمد ، ق 1 ، ش 108 ، م 9، ت: 97822800.

طيبة صقر غانم القضيبي 71 عاماً «شُيعت» الرجال: الدعية ، ق 1 ، شارع الدعية ، م 6 ، ديوان القضيبي – النساء: ضاحية مبارك العبدالله الجابر ، ق 1 ، ش 117 ، م 8، ت: 66676115 – 51199113 – 99070376 – 25398282.

وفيقه ناصر سليمان المديهيم أرملة ، فهد سعد فهد العميره، 72 عاماً «شُيع» الرجال: السرة ، ق 6 ، شارع حمد حسين الرومي ، م 57، النساء: القادسية ، ق 7 ، ش 77 ، م 10، ت: 97880101 – 97241444.

أحمد عبدالرضا حسين حسين 58 عاماً «شُيع» بنيدالقار ، حسينية عاشور، ت: 99041914 – 55668000.

مريم باقر جعفر العوضي أرملة ، عبدالله محمد امين العوضي، 84 عاماً «شُيعت» الرجال: الدعية ، ديوان العوضي – النساء: الدسمة ، ق 1 ، ش 14 ، م 3، ت: 50022222

معصومة شاكر أحمد أرملة، عبدالكريم محمود آغائي عوض بهبهاني، عاماً 84 9 صباح غد الخميس، الرجال: الدسمة ، مسجد النقي – النساء: الدسمة ، ق 4 ، ش 43 ، م 27، العزاء ابتداء من عصر الخميس، ت: 99251119 – 66730999 – 99680326.