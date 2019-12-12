وفيات يوم الخميس 12 ديسمبر 2019

هدية غافل زايد العدواني زوجة، أحمد جابر العدواني 50 عاماً «شُيعت» الرجال: أبو فطيرة ، ق3 ، ش233 ، م494 – النساء: الفنيطيس ق5 ش506 م22، ت: 99999959 – 99456809.

خالد إبراهيم عبداللهالقفيلي 60 «شُيع» الرجال: جنوب السرة ، الزهراء ، ق3 ، ش305 ، م33 – النساء: الروضة ، ق4 ، ش أبو موسى الاشعري ، م26،ت: 55572774 – 96633717 – 99538300.

جمال رجب سليمان المعيوف 48 عاماً «شُيع» الرجال: كيفان ، ق3 ، ش الخليل بن أحمد ، م9A ، ديوان المعيوف – النساء: هدية ، ق5 ، ش2 ، م21، ت: 90000436 – 65678455.

سعود عبدالعزيز عبدالله الشويلان 78 عاماً بعد صلاة عصر غد الجمعة، الرجال: الخالدية ، ق3 ، ش31 ، م23 – النساء: كيفان ، ق2 ، ش24 ، م3، ت: 65053434 – 55959095.

خليفة ناصر محمد البداح 32 عاماً غداً بعد صلاة الجمعة بمقبرة صبحان الرجال: هدية ، ق 2 ، ش 1 ، م 222، ت: 55080208 – 66695399.