وفيات يوم السبت 14 ديسمبر 2019

فوزية غلوم حسن حسين الجمالي زوجة، حيدر حمزه محمد حيدر، 62 «شُيعت» الرجال: الجابرية، حسينية البلوش – النساء: الجابرية ، ق 5 ، ش 101 ، م 42، ت: 90002692 – 99099008.

ماجد مطر هلال العتيبي 30 عاماً «شُيعت» الرجال: فهد الأحمد ، ق 4 ، ش 426 ، م 77 – النساء: فهد الأحمد ، ق 1 ، ش 103 ، م 22، ت: 60055514 – 99809458.

حسين محمد محمود الكندري 79 «شُيع» الرجال: الشعب ، ديوان الكنادرة – النساء: العدان ، ق 7 ، ش 5 ، م 17، ت: 66604004.

سارة فهد دينار العنزي 18 عاماً «شُيعت» الرجال: العارضية ، ق 8 ، خلف محطة البنزين – النساء: العارضية ، ق 10 ، ش 2 ، ج 2 ، م 6، ت: 94468282 – 99900128.

محمد عبدالكريم رمضان ابوجابر 67 عاماً، التاسعة صباح غد الاحد الرجال: الدعية ، حسينية بوعليان ، مقابل الدسمة، النساء: صباح السالم ، ق 4 ، ش 17 ، م 12، العزاء عصرا فقط، ت: 60108868.