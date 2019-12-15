وفيات يوم الاحد 15 ديسمبر 2019

جبريه حجي صبيح، أرملة، خلف شاهر العنزي، 87 عاماً، شيعت، النسيم، ق 1 ، ش 2 ، م 3،ت: 99023110، 66870048.

حسيبه محسن جابر السعدون،أرملة، عبدالمجيد عبدالله الهزاع، 75 عاماً، شيعت، الرجال: العقيلة ، ق 1 ، ش 109 ، م 14، النساء: مبارك العبدالله ، غرب مشرف ، ق 3 ، ش 306 ، م 19،ت: 99400019،99626730.

عبدالمحسن عادل المحسن، 18 عاماً، شيع، الرجال: الرميثية ، ق 1 ، ش 14 ، م 11، النساء: الدوحة ، ق 4 ، ش الثاني ، م 67،ت: 66006532،96998890.

فهد إبراهيم خليل الدوسري، 24 عاماً، شيع، الرجال: خيطان ، ق 10 ، ش 20 ، م 29، النساء: الزهراء ، ق 6 ، ش 607 ، م 41، ت: 96663665.

عيسى خلف شريان اللوغاني، 54 عاماً، شيع، الرجال: مبارك الكبير ، ق 5 ، ش 6 ، م 5، النساء: عبدالله مبارك ، ق 7 ، ش 710 ، م 57، ت: 99164445، 55885119.

عواطف علي محمد الفاضل، 62 عاماً، يشيع في التاسعة صباحاً الاثنين، الرجال: الروضة ، ق 3 ، ش شهاب البحر ، م 25، النساء: قرطبة ، ق 2 ، ش 3 ، ج 2 ، م 15، ت: 97666750،99035083.

شريفة نعمة الله عبد الرحمن الكندري، أرملة ، أحمد حسن الكندري، 86 عاماً، تشيع في التاسعة صباحاً الاثنين، رجال: النزهة ، ق 2 ، ش 21 ، م 6، نساء: العمرية ، ق 3 ، ش 6 ، م 23، ت: 99031094، 94021219.