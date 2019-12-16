وفيات يوم الاثنين 16 ديسمبر 2019

حسين غلوم علي كمشاد، 77 عاماً، شيع، حسينية ال كمشاد ، السالمية ، ق 10 ، ش 6 ، ج 1 ، قسيمة 3، ت: 25650114

طرفية عيد عريفج الضفيري، زوجة ، عيد سعود واوي الرشيدي، 67 عاماً، شيعت، الفردوس، ق 8 ، ش 1 ، م 54 ، ج 5 ، مقابل محطة بنزين العارضية، ت: 60033335، 99588868.

عليا جاسم عمران، أرملة ، ناصر حسين العمران العنزي، 77 عاماً، شيعت، الرجال: سعد العبدالله ، ساحة بين قطعة 1 وقطعة 9 ، الجهراء، النساء: القصر ، ق 14 ، ش 4 ، ج 2 ، م 11، ت: 97575750.

إبراهيم صالح إبراهيم الصالح، 69 عاماً، شيع، جنوب السرة ، الزهراء ، ق 8 ، ش 801 ، م 55، ت: 99800838، 92277779.

عبدالرحمن محمد عبدالله الياقوت، 54 عاماً، يشيع في التاسعة صباح الثلاثاء، الرجال: الروضة ، ق 3 ، ش 34 ، م 13، النساء: الزهراء ، ق 5 ، ش 513 ، م 72، ت: 97400605، 67077992.

احمد صادق محمد صادق، 50 عاماً، شيع ، الرجال: شرق ، حسينية معرفي، النساء: الخالدية ، ق 1 ، شارع طرابلس ، م 28، ت: 99605020،66515550،97601490.

فاطمة علي حجي شهاب، 36 عاماً، شيعت، الرجال: حسينية بوحمد ، الدعية، النساء: مبارك الكبير ، ق 3 ، ش 1 ، م 41، ت:99067780،25432737.