اعلن الامين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) الدكتور ابراهيم هادي بدء استقبال طلبات الابتعاث الدراسي لجامعات المملكة المتحدة حتى نهاية يناير 2020.

وقال هادي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء ان هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع وزارة الصحة الهادفة الى التنمية البشرية المستدامة من خلال ابتعاث الاطباء الكويتيين في جميع التخصصات للمراكز الطبية المتقدمة مؤكدا حرص المعهد على زيادة وتنوع دول الابتعاث.

ودعا الاطباء الراغبين بتقديم الطلبات الى زيارة موقع المعهد www.kims.org.kw واستكمال النموذج المعد من هيئة التعليم الصحي في انجلترا على رابط مكتب البعثات (2020 England – Scholarship) وارفاق جميع المستندات المطلوبة.

واوضح ان هيئة التعليم الصحي في انجلترا ستقوم بمراجعة الطلبات وتقييمها خلال شهر فبراير 2020 والتواصل مع الاطباء المرشحين والمستوفين للشروط لمتطلبات البرامج المختلفة لإخطارهم بموعد المقابلات.

واشار الى ان ذلك جاء في اطار مذكرة التفاهم بين معهد الكويت للاختصاصات الطبية وهيئة التعليم الصحي بانجلترا (England Education Health) التي تم توقيعها في 13 اكتوبر الماضي من قبل وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح والمدير التنفيذي لهيئة التعليم الصحي في انجلترا الدكتور اين كومينغ.