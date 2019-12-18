وفيات يوم الاربعاء 18 ديسمبر 2019

محمد حسين مهنا المهنا 81 عاماً «شُيع» الرجال: غرب مشرف ، مسجد الوزان النساء: سلوى ، ق 10 ، ش 5 ، م 221 ، بجانب روضة البراعم، ت: —.

سعد مصلح قطيمان السبيعي 37 عاماً «شُيع» الرجال: في المقبرة فقط، النساء: القرين ، ق 5 ، ش 12 ، م 5، ت: 99069537.

أحمد حسين غلوم دشتي 73 عاماً «شُيع» الرجال: شرق ، حسينية معرفي القديمة ، العزاء اعتبارا من يوم الخميس، النساء: مشرف ، ق 4 ،ش 9 ، م 10، ت: 99744283.

شهاب أحمد عبدالعزيز النعمة 85 عاماً «شُيع» الرجال: الدعية ، مسجد البحارنه، النساء: الرميثية ، ق 1 ، ش 10 ، م 23، ت: 99316631 – 99648998.

عبدالله إبراهيم علي بوشهري 81 عاماً «شُيع» الرجال: مقبرة الصليبيخات فقط، النساء: المنصورية ، ق 2 ، ش 26 ، م 27، ت: 99785696 – 22560862.

أحمد غيث عبدالله اليوسف 86 عاماً «شُيع» الرجال: الخالدية ، ق 1 ، شارع عبدالله الخلف السعيد ، م 47، النساء: الرميثية ، ق 9 ، شارع أبو حنيفة، م 23، ت: 65855066 – 97931619.

جوزا فهيد راشد أرملة، مسعود ذاعر الجفيرة المطيري 68 عاماً «شُيعت» الفردوس ، ق 8 ، الشارع الأول ، ج 5 ، م 51، ت: 94444182 – 97552002.