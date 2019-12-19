وفيات يوم الخميس 19 ديسمبر 2019

عبد الخضر عباس غلوم رضا 73 عاماً «شُيع» الرجال: حسينية العترة الطاهرة ، الرميثية ، ق10 – النساء: حسينية أم البنين ، الرميثية ، «العزاء يوم الجمعة»، ت: 98889480 – 99424220.

إبراهيم صقر غانم الشاهين 62 عاماً «شُيع» الرجال: حطين ، ق3 ، ش 320 ، م11، النساء: الرحاب ، ق3 ، ش13، م1، ت: 99874825 – 99707378.

جوزاء عجاج بن سحلوبالسويط أرملة عبيد خالد الجفيرة المطيري، 73 عاماً، بعد صلاة عصر غد الجمعة، الرجال: الجهراء ،القصر ق1،ش2،م1، النساء: الجهراء ،النسيم ،ق2،ش2،م332، ت: 50608080 – 99021694 – 51111190.

صيته سعود وقيان العجمي زوجة، خالد محمد العجمي، 43 عاماً غداً بعد صلاة الجمعة بمقبرة صبحان الرجال: بيان، ق4،ش4،م44، النساء: ام الهيمان، ق9،ش26،م22، ت:95564700.