وفيات يوم السبت 21 ديسمبر 2019

إيفون هاري روبنسون أرملة ، باسم محمد قطينه 76 عاماً، بعد صلاة عصر غد الاحد الرجال: الجابرية ، ق 8 ، ش 10 ، م 20، النساء: الجابرية ، ق 8 ، ش 10 ، م 25، ت: 99403542 – 99993282.

خلف زيد الجباري 65 عاماً «شُيع» الفردوس ، ق 9 ، ش 1 ، ج 1 ، م 8، ت: 66177813 – 99992604.

بداح عبدالرحمن سلطان المطيري 83 عاماً «شُيع» الرجال: الاندلس ، ق 4 ، ش 20 ، م 50، النساء: الاندلس ، ق 4 ، ش 20 ، م 49، ت: 97744770 – 97029009.

سهام محمد النفيسي زوجة ، خالد فهد عبداللطيف الخليفة، 79 عاماً «شُيعت» الرجال: الخالدية ، ق 1 ، شارع حضرموت ، م 6 ، ديوان الخليفة، النساء: بيان ، ق 3 ، ش 2 ، م 28، ت: 24811014 – 25394437.

سعد عيسى الطواش 75عاماً «شُيع» الرجال: الروضة ، ق 4 ، ش 48 ، م 32، النساء: خيطان ، ق 3 ، ش 92 ، م 85، ت: 97906363.

علي محمد علي كريمي 62 عاماً «شُيع» الرجال: حسينية سيد محمد ، سلوى ، ق 3 ، شارع المسجد الأقصى، النساء: السالمية ، ق 12 ، شارع أبو ذر الغفاري ، ج 5 ، م 8، ت: 50513394 – 99452551.

فضيلة سالم علي العوض 73 عاماً «شُيع» الرجال: العمرية ، ق 2 ، ش 4 ، م 48 – النساء: العمرية ، ق 1 ، ش 6 ، م 8، ت: 90995543 – 97503463.

مجلى شويهين جندل الظفيري 66 عاماً «شُيع» الرجال: الجهراء، العيون ، ق 1، الخيمة بجوار دوار ثانوية صباح الناصر، النساء: الجهراء ، العيون ، ق 1 ، ش 12 ، م 44، ت: 55948894.

فاطمة سعد مساعد الختلان أرملة ، مبارك سعد الختلان العازمي، 82 عاماً بعد صلاة عصر غد الاحد بمقبرة صبحان، الرجال: جابر العلي ، ق 2 ، ش 19 ، م 50 ، النساء: الرقة ، ق 6 ، ش 10 ، م 283، ت: 99803337 – 50855279.