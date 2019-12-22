وفيات يوم الاحد 22 ديسمبر 2019

زهرة حسن كريم أرملة، دلوم محمد الدلوم 76 عاماً «شُيعت» الرجال: الفروانية ، ق 2 ، ش 143 ، م 57، النساء: الرابية ، ق 4 ، ش 5 ، م 6، ت: 99770699 – 55577345.

مريم صالح علي المجيبل عاماً «شُيعت» الرجال: الفنطاس ، ق 2 ، ش 16 ، م 43، النساء: الصباحية ، ق 2 ، ش 8 ، م 155، ت: 99668477 – 99901001.

نسيمه يوسف سليمان الحداد أرملة، فهد ناصر الزايد، 66 عاماً «شُيعت» الرجال: العديلية ، ق 1 ، ش 11 ، م 5، النساء: مشرف ، ق 3 ، ش 7 ، ج 1 ، م 6، ت: 22511351 – 25380400.

غنيمه يوسف علي المهيني زوجة، عبدالعزيز خالد المفرج، 80 عاماً «شُيعت» الرجال: الروضة ، ق 3 ، ش شهاب احمد البحر ، م 66، النساء: الروضة ، ق 3 ، ش شهاب احمد البحر ، م 68، ت: 66228582 – 99808215.

علي سعود راشد الضرمان 63 عاماً «شُيع» الرجال: العديلية ، ق 2 ، ش المروءة ، م 5، النساء: العدان ، ق 7 ، ش 12 ، م 26، ت: 90058520 – 60445514.

معصومة سليمان علي القطان 74 عاماً «شُيعت» الرجال: المنصورية ، حسينية الأوحد، النساء: الشعب ، بجانب مسجد عمار بن ياسر في مجلس أبا ذر الغفاري، ت: 99055025.

رباب حسين محمد ليري أرملة، يوسف بلال جوهر، 73 عاماً «شُيعت» الرجال: بنيد القار ، حسينية عاشور، النساء: بنيد القار ، حسينية عاشور (عصراً فقط)، ت: 99291410 – 66468007.