وفيات يوم الاثنين 23 ديسمبر 2019

إسماعيل عبدالله حسين القطان، 67 عاماً، شيع، الرجال: الشعب ، ديوان الكنادرة، النساء: القصور ، ق 7 ،ش 40 ، م 3، ت: 99105999، 55554457.

حصة احمد محمد القطان، زوجة ، عبدالرحمن محمد خوجه الكندري، 76 عاماً، شيعت، الرجال: شمال غرب الصليبيخات ، ق 1 ،ش 118 ، م 172، النساء: كيفان ، ق 7 ، ش 73 ، م 13، ت: 99818771، 66477664، 97177072، 99629092.

علي عيسى العبدالرحمن الحداد، 86 عاماً، شيع، الرجال: ضاحية عبدالله السالم ، ق 1 ،ش 19 ، م 2 ، بجانب روضة صقر قريش، النساء: العديلية ، ق 3 ، ش 39 ، م 1، ت: 50002930، 99848840.

طاهره محمد حسن مهدي زاده، أرملة ، احمد سلطان علي، 79 عاما، شيعت، حسينية البلوش ، الجابرية، ت: 66050161، 97455250.

محمد موسى إبراهيم الهلال، 85 عاماً، شيع، الرجال: حسينية آل ياسين ، المنصورية، النساء: قرطبة ، ق 2 ، ش 4 ، ج 5 ، م 13، ت: 99505505، 99660076

مبارك جاسم مبارك، 83 عاماً، شيع، الرجال: بيان ، ق 13 ، الشارع الثالث ، م 14، النساء: الفيحاء ، ق 8 ، ش 84 ، م 15، ت: 99617158،99515051، 25390715، 99950106.

عشوي حميد زيد العنزي، 69 عاماً، تشيع الجنازة بعد صلاة عصر الثلاثاء، الفردوس ، ق4 ، ش1 ، ج3 ، م31، ت: 55882667، 51112605,