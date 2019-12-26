وفيات يوم الخميس 26 ديسمبر 2019

خزنة علي سعدون الحربي، أرملة/ فهد سند عبد الهادي العجمي، 80 عاماً، «شُيعت»، الرجال: العديلية، ق 3، شارع عيسى عبد الرحمن العسعوسي، م 5، النساء: الشامية، ق 4، ش 43، م 11، ت: 99779775، 99660166.

عبد اللطيف سالم عبد الرزاق، 96 عاماً، «شُيع»، الرجال: ضاحية عبدالله السالم – ديوان أمان، النساء: ضاحية عبدالله السالم، شارع نصف اليوسف، ج 15، م 48، ت: 98858566، 99600207.

وادى خلف سليمان العنزي، 77 عاماً، «شُيع»، الرجال: الفردوس، ق 1، ش 1، ج 9، م 3، النساء: العارضية، ق 10، ش 1، ج 13، م 1، ت: 55999347.

علي عبد المحسن علي الصالح، 51 عاماً، «شُيع»، الرجال: حسينية الكاظمية ( البكاي ) الشعب، ق 6، ش 68، م 1، النساء: السالمية، ق 12، شارع أبو ذر الغفاري، ج 15،م 11، ت: 97613312.

فاضل عبدالرزاق عبدالمجيد الكاظمي، 69 عاماً، «التشيع التاسعة صباح الجمعة»، الرجال: الحسينية الجديدة، شارع عبدالله الأحمد، بجانب البنك الوطني، النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق 2، ش 20، م 10 (النساء عصراً فقط)، ت: 90900378، 90900353.

فتوح محمد عبدالغني، 75 عاماً، «شُيعت»، الرجال: كيفان، ديوان العصفور، ق 2، ش 25، م 4، النساء: الشهداء، ق 3، ش 313، م 93، ت: 99111547، 97177226، 65181870، 99891632.