وفيات يوم الاثنين 30 ديسمبر 2019

أحمد ناصر فراج الركيبي، 79 عاماً «شيع» الرجال: الرابية ، ق 4 ،ش 9 ، م 8، النساء: الرابية ، ق 4 ،ش 9 ، م 6، ت: 60923222 – 96666906.

الهام سيد خليل سيد محمد الرفاعي 57 عاماً «شيعت» الرجال: قرطبة ، الشارع الأول ، ج 4 ، م 31، النساء: عبدالله المبارك ، ق 1 ، ش 128 ، م11، ت: 66493923 – 60003595.

خالد راشد عبدالله العباد 55 عاماً «شيع» ، الرجال: الفيحاء ، ق 1 ، ش 11 ، م 9، النساء: خيطان ، ق 3 ، ش 94 ، م 93، ت: 60674364 – 55597227 – 97939780 – 99612639.

محمد إبراهيم ناصر العسكر 51 عاماً «شيع» الرجال: السلام ، ق 5 ، ش 516 ، م 28 – النساء: مشرف ، ق 6 ، الشارع السابع ، ج 4 ، م 6، ت: 99013737 – 99015141.

علي عبدالهادي محمد 89 عاماً «شيع»، حسينية السيد محمد ، سلوى ، شارع المسجد الأقصى، ت: 55667617.

نسيمة عبدالحميد خالد المطوع 74 عاماً «شيعت» الرجال: ديوان القناعات ، الشويخ، النساء: الشعب ، ق 4 ،ش 40 ، عبدالله السعد اللوغاني ، م 8، ت: 50090006.

سالم حميد محمد العبود العنزي 52 عاماً بعد صلاة عصر غد الثلاثاء، الرجال: الصليبيخات،ق1، ش 102 ، م 21 ، خلف فرع الجمعية ، ديوان حميد العبود، النساء: القيروان ، ق 1 ، ش 119 ، م 53، ت: 99564664 – 94496691.