وفيات يوم الاربعاء 1 يناير 2020

سالم جمعة خميس الفودري، 67 عاماً، «شيع»، رجال: الروضة، ق5، شارع مشاري الروضان، م4، نساء: الروضة، ق5، ش51، م4، ت: 99089757 – 99662207.

موزه عامر ماضي القعود، أرملة،عبدالعزيز عبدالله الروضان، 78 عاماً، «شيعت»، رجال: شرق، مقابل سوق شرق، ديوان الروضان، نساء: الروضة، ق3، ش31، م5، ت: 50777771.

يوسف محمد عبدالله بلوشي، 24 عاماً، «شيع»، الجابرية، حسينية البلوش، ت: 99384999.

هادي عوض مسفر العازمي، 65 عاماً، «شيع»، رجال ونساء: القصور، ق2، ش20، م4، ت: 60936666 – 99085528 – 65598555.

ضيدان محمد ضيدان السبيعي، 29 عاماً، «شيع»، جابر العلي، ق8، ش19، م23، ت: 55732181.

مساعد ناصر الوسمي، 85 عاماً، «يشيع بعد صلاة عصر الغد»، رجال: سلوى، ق3، ش7، م14، ديوان الوسمي، نساء: الرميثية، ق3، شارع ناصر المبارك، م38، ت: 97533555.

وسمية فارس مكحص الحمراني الهاجري، أرملة،محمد حمود الحمراني الهاجري، 80 عاماً، «تشيع عند التاسعة من صباح يوم غد بمقبرة صبحان»، رجال: جابر العلي، ق7، ش24، م37، نساء: الصباحية، ق3، ش3، م409.

ت: 99799907.

غازي فيصل عبدالرزاق الكاظمي، 43 عاماً، «يشيع عند التاسعة من صباح الغد»، رجال: الحسينية الجديدة، شارع عبدالله الأحمد، بجانب بنك الكويت الوطني، نساء: ضاحية عبدالله السالم، ق2، شارع حمود يوسف النصف، م15، ت: 90900353 – 90900378.

سميرة مبارك سليمان الشمروخ، زوجة،حسن عبدالمحسن حسن الربيعة، 60 عاماً، «تشيع بعد صلاة عصر الغد»، رجال: الرحاب، ق1، ش5، م28، نساء: سلوى، ق7، ش2، م20، ت: 51017744 – 66555549.

طيبه صالح سعيد الياسين، أرملة،حسين علي اللوغاني، 74 عاماً، «تشيع عند التاسعة من صباح الغد»، رجال: الشعب، ق4، شارع عبدالله اللوغاني، م2، ديوان اللوغاني، نساء: كيفان، ق3، ش34، م14، ت: 99980701.

منيره محمد قريبان العازمي، 23 عاماً، «شيعت»، رجال: في المقبرة، نساء: الواحة، ق3، م4، م68، ت: 55889973.

محمد حسين محمد دشتي، 50 عاماً، «شيع»، رجال: بيان، مسجد الامام الحسن، ق12، مقابل سنترال مشرف، نساء: عبدالله مبارك، ق6، ش611، م15، ت: 66511233 – 98884143.