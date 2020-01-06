وفيات يوم الاثنين 6 يناير 2020

عبدالله حمود ناصر الجبري، 53 عاماً، شيع، الرجال: السلام ، ق 3 ، ش 305 ، م 2، النساء: خيطان ، ق 5 ، ش 42 ، م 18، 67774444.

سالم علي نجم السنافي، 85 عاماً، شيع، الرجال: مبارك العبدالله غرب مشرف ، ق 1، شارع سعود البدر، م 77 مقابل الكلية الاسترالية، النساء: السلام ، ق 1 ، ش 128 ، م 9،ت: 66882949،55876565.

ليلى شخير سويد البناقي، زوجة، حمد رويشد العبدالله البذالي، 45، شيعت، الرجال: بجانب سنترال الجهراء، النساء: الواحة ، ق 2 ، ش 5 ، م 24، ت: 51637970،99890951.

شريفه عبداللطيف عثمان الفريح، أرملة، عثمان إبراهيم الفريح، 70 عاماً، شيعت، الرجال: النزهة ، ق 3 ، ش 33 ، م 4 «ديوان الفريح»، النساء: السرة ، ق 6 ، ش 7 ، م 12، ت: 96914141،51151515.

عصام عبدالله أحمد الرومي، 68 عاماً، شيع، الرجال: الدعية ، ق 2 ، شارع راشد بن أحمد الرومي «ديوان الرومي»، النساء: العديلية ، ق 3 ، ش 37 ، م 3، ت: 99888823،22525332، 99888815.

بدر سعد الجري، 81 عاماً، شيع، الرجال: أبوحليفة ، «ديوان الجري» ، ق 2 ، شارع المخفر، النساء: أبوحليفة ، ق 2 ، ش 19 ، م 10، ت: 66773321، 69060011.

خليفة مبارك سعد الفرج، 83 عاماً، شيع، الرجال: أبوفطيرة ، ق 2 ، ش 131 ، م 329، النساء: مشرف ، ق 4 ، ش 5 ، م 18 أ، النساء: الفنيطيس ، ق 3 ، ش 306 ، م 18، ت: 97446647، 90010900، 99833400، 99700764.

محمد خالد خلف الشنفا، 35 عاماً، شيع، الرجال: الرحاب ، ق 2 ، ش 1 ، م 15 ، مقابل روضة النخيل، النساء: العارضية ، ق 2 ، ش 4 ، م 38، ت: 65633905، 99577829.

حربية صنت سعيد المطيري، 56 عاماً، تشيع بعد صلاة عصر الثلاثاء، العزاء في المقبرة، ت:51518881، 90996610.

جهيران محمد الزواله، 81 عاماً، بعد صلاة عصر الثلاثاء، العزاء في المقبرة، ت: 55558700.