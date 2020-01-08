وفيات يوم الاربعاء 8 يناير 2020

منيرة سعود عبدالعزيزالهولي، أرملة، عبدالرحمن عبدالسلام التركيت، 88 عاماً، شيعت، الرجال: الفيحاء ، ديوان التركيت ، ق 1 ، شارع عبدالعزيز المزيني، النساء: الروضة ، ق 5 ، شارع احمد السبيعي ، م 24،ت: 22575075.

زينب محمد خليفة رحيم ، 12 عاماً، شيعت، العزاء ابتداء من يوم الخميس، الرجال: مشرف ، مسجد الوزان، ت: 65166604، 66644304.

عبيده سرحان الركاكه الرشيدي، ارملة ، علي مطلق العدلان، 72 عاماً، شيعت، الرجال: العمرية، ق 5 ، ش 108 ، م 25، النساء: الفيحاء ، ق 7 ، شارع بلال بن رباح ، م 13 B، ت: 99028705، 99757312.

رابعه غربي دحل العنزي، 49 عاماً، شيعت، القصر ، ق 4 ب ، ش 1 ، م 11، ت: 97907370،99969987.

يوسف محسن علي جعفر، 35 عاماً، يشيغ التاسعة من صباح الخميس، الرجال: بيان ، مسجد الأمام الحسن، النساء: العدان ، ق 6 ، ش 20 ، م 17،ت: 97817501،60029494.