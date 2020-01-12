وفيات يوم الاحد 12 يناير 2020

مصطفى عباس قمبر معرفي، 72 عاماً، شيع، الرجال: شرق ، حسينية معرفي القديمة، النساء: صباح السالم ، ق 5 ، الشارع الأول ، ج 5 ، م 7، ت: 94426662،94426662،65884477.

رقية عثمان العيسى، أرملة، مشاري حمود الجارالله الخرافي، 85 عاماً، شيعت، الرجال: الشامية ، ق 5 ، ش 50 ، م 7،النساء: الشامية ، ق 5 ، ش الطبري ، م 9، ت: 99191991، 96990777.

عايشة عبدالله التركي، 79 عاماً، شيعت، الرجال: الرميثية ، ق 5 ، ش 57 ، م 19، النساء: الرميثية ، ق 9 ، ش أسامة بن زيد 93 ، م 46، ت:99051400،99007167.

أمل خليفة عبدالمحسن العبوه، 49 عاماً، شيعت، الرجال: مشرف ، ق 3 ، ش 6 ، م 44، النساء: حطين ، ق 4 ، ش 414 ، م 27، ت: 99038006، 66169499.