وفيات يوم الاثنين 13 يناير 2020

محمد ثني أحمد العنزي 68 عاماً «شيع» الرجال: الشامية ، ق3 ، ش عبدالله المجرن الرومي ، م53، النساء: العارضية ، ق2 ، ش1 ، م3، ت: 99880225.

أحمد عبدالله طاهر الشمالي 34 عاماً «شيع» الرجال: الدعية ، حسينية الشمالي ، ق4 ، شارع حمزة ، م18، النساء: صباح السالم ، ق4 ، ش11 ، م33، «عزاء النساء عصرا فقط»، ت: 65055205 – 99080439 – 98966652.

صالح سليمان عبدالعزيز السمحان 69 عاماً «شيع» شيع، الرجال: السرة ، ق2 ، ش4 ، م3، النساء: القيروان ، ق2 ، ش222 ، م3، ت: 99115001.

حمود حسين السبتي 74 عاماً، 9 من صباح يوم غد الثلاثاء، الرجال ، الزهراء ، ق 8 ، ش 819 ، م 25، النساء ، صباح السالم ، ق 7 ، ش 1 ، ج 5 ، م 18، ت: 99859935 – 99979444.