وفيات يوم الثلاثاء 14 يناير 2020

حسين عيدي حسن عيدي، 64 عاماً، شيع، رجال: حسينية بو حمد ، الدعية، نساء: حسينية أم البنين الأربعة ، الرميثية ، ق 9 ، شارع أسامة بن زيد ، ج 93 ، م 38 مقابل الدائري الخامس مباشرة، عزاء النساء عصراً فقط، ت: 99811930، 55808833.

علي حجي سعد محمد العصفور، 85 عاماً، شيع، رجال: الخالدية ، ق 3 ، شارع البرجس ، م 10 ، ديوان العصفور، نساء: العارضية ، ق 9 ، ش 6 ، م 6، ت: 55333632، 55441922، 99998690، 97973745.

منيرة محمد سالم الوذين، زوجة،سعود فلاح عماش المتلقم، 55 عاماً، بعد صلاة عصر الأربعاء، رجال: المسايل ، ق 4 ، ش 401 ، م 48، نساء: ضاحية جابر العلي ، ق 3 ، ش 12 ، م 31، ت: 99888362، 23831119.

عبد الرسول علي حسين الأربش، 101 عام، شيع، رجال: حسينية الأربش ، بنيد القار ، ق 1، شارع شريف الرضا خلف مستشفى السلام، نساء: سلوى ، ق 1 ، ش 4 ، م 30،ت: 99609909، 97256111.

عبد الله صبر شامان الشمري، 88 عاماً، بعد صلاة عصر الثلاثاء، بمقبرة الجهراء، القصر ، ق 1 ، ش 3 ، ج 3 ، 14، ت: 99711313.

مصطفى أحمد بندر السلمان، 61 عاماً، شيع ، الرجال: مسجد الوزان ، غرب مشرف النساء: الشهداء ، ق 3 ، ش 311 ، م 1،ت: 66866627.

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