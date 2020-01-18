وفيات يوم السبت 18 يناير 2020

ناصر بدر جياد العليان الشمري 28 عاماً «شيع» الرجال: الاندلس ، ق 11 ، ش 101 ، م 1، النساء: جليب الشيوخ ، ق 26 ، ش 316 ، م 9، ت: 99490826 – 60000491.

فاطمة منصور حمد الرشيدي 19 عاماً «شيعت» الرجال: العارضية ، ق 4 ، الشارع الأول ، م 3، النساء: عبدالله مبارك الصباح ، ق 5 ، ش 514 ، م 9، ت: 50204010 -55151191.

نرجس حسن علي الصراف أرملة ، هاشم محمد التراكمة، 80 عاماً «شيعت» بنيدالقار ، حسينية سيد علي الموسوي، ت: 65110000.