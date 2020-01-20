وفيات يوم الاثنين 20 يناير 2020

جمعه راشد جمعه الحمدان، 86 عاماً، شيع، الرجال: الاحمدي ، ق13 ، ش22 الشمالي ، م92، النساء: بيان ، ق4 ، الشارع الأول ، م48، ت: 66224150، 99704818.

محمد عبدالله جاسم البالول، 67 عاماً، شيع ، الرجال: مبارك الكبير ، ق3 ، ش2 ، م85، النساء: القصور ، ق7 ، ش41 ، م7، ت:97597772، 97540079.

آسيا جاسم محمد المسباح، أرملة، خالد محمد سلطان محمود المسباح، 72 عاماً، شيعت، الرجال: الشعب ، ق1 ، شارع المنامة ، ديوان خالد المسباح،النساء: الرميثية ، ق12 ، شارع ناصر المبارك ، م38،ت: 66773011،99719908.

جميلة أحمد حسن السعيد، أرملة، إبراهيم محمد الهلال، 70 عاماً، شيعت، الرجال: المنصورية ، حسينية المشموم، النساء: صباح السالم ، ق4 ، ش26 ، م23، ت:99490266،99533452.

هديل عبدالله جاسم منصور، 27 عاماً، تشيع بعد صلاة عصر الثلاثاء، الرجال: السلام ، ق 2 ، ش 221 ، م 86، النساء: السالمية ، ق 12 ، الشارع الأول ، م 19، ت: 99746461،99606172.

أحمد مشعاب بطيان سحلول، 57 عاماً، يشيع بعد صلاة عصر الثلاثاء، الرجال: العدان ، ق 2 ، ش 53 ، م 3، النساء: صباح السالم ، ق 4 ، ش 29 ، م 11، ت:66366448، 51515229.