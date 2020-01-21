وفيات يوم الثلاثاء 21 يناير 2020

عبد الرحمن مبارك يوسف القنبدي، 64 عاماً، شيع، رجال: ضاحية عبد الله السالم ،ق1،شارع راشد بورسلي ،م 11 الديوان خلف المنزل، نساء: العدان ،ق 7 ،ش 18 ،م 16، ت: 97906336، 99948440، 99929966.

فاطمة عبد علي ناصر حسين الإبراهيم، زوجة ،فاضل حبيب الإبراهيم، 62 عاماً، شيعت، رجال: المنصورية ،حسينية الأوحد ،شارع محمد جاسم الوزان، نساء: مبارك الكبير ،ق 1 ،ش 7 ،م 7، عزاء الرجال والنساء اعتباراً من يوم الأربعاء، ت: 66689960.

محمد عبد المانع الصوان العجمين، 81 عاماً، شيع، رجال: بيان ،ق 11 ،ش 1 ،م 3، نساء: بيان ،ق 11 ،ش 1 ،م 1،ت: 97729211، 65663399.

عبدالعزيز جاسم محمد المويجد، 74 عاماً، بعد صلاة عصر الأربعاء، رجال: بيان ،ق 4 ،الشارع الثاني ،م 24 ، نساء: القنطاس ،ق 4 ،ش 15 ،50/27 مدخل ب ، ت: 99541237، 97210110.