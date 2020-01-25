وفيات يوم السبت 25 يناير 2020

عباس خسروه حسين خسروه 61 عاماً «شُيع» الرجال: مسجد مقامس ، الرميثية، النساء: حسينية أبا الفضل العباس ، الرميثية ، ق 12 ،ش 122 ، م 5، ت: 94440164 – 97960166.

عبدالله عبدالسلام حسن بندر الرفاعي 29 عاماً «شُيع» الرجال: البدع ، ديوان السيد عبدالوهاب الرفاعي ، بجانب فندق الريجنسي، النساء: المنقف ، ق 1 ،ش 113 ، م 38، ت: 99057104 – 55754445.

هيا سلمان محمد الريش أرملة ، إبراهيم حمد محمد الريش، 82 عاماً «شُيعت» الرجال: ضاحية مبارك العبدالله ، غرب مشرف ، ق2 ، ش 202 ، م 26، النساء: القادسية ، ق 8 ، شارع عبدالعزيز الدعيج ، م 53، ت: 66111576 – 65584458 – 55557177 – 99475750.

زكية خليل عباس الحمر أرملة ، سيد صادق سيد كاظم بهبهاني، 76 عاماً «شُيعت» الرجال: حسينية بوعليان ، الدعية ، ق 2 ، شارع محمد حسين بوعليان ، م 14، النساء: الرميثية ، ق 3 ، شارع طاهر البغلي ، ج 33 ، م 10، ت: 66888865 – 66003799.

طيبه هزيم عبدالله الهزيم زوجة ،عبدالرحمن عبداللطيف عبدالله الدعي، 76 عاماً «شُيعت» الرجال: مبارك الكبير ، ق 8 ، ش 2 ، م 31، النساء: بيان ، ق 9 ، الشارع الأول ، ج 2 ، م 2، ت: 98884555 – 99845445.

نزال عويد العازمي 90 عاماً «شُيع» الرجال: الصباحية ، ق 3 ، ش 13 ، م 356، النساء: الصباحية ، ق 3 ، ش 3 ، م 356، ت: 66655111 – 66647793 – 99386077.

عبدالعزيز حسن عبدالله الشطي 84 عاماً «شُيع» الرجال: الصديق ، ق 5 ، ش 501 ، م 284، النساء: الصديق ، ق 5 ، ش 501 ، م 284، من المدخل الرئيسي، ت: 55555167 – 99761461.

فيصل عبدالنبي عبدالله القطان 79 عاماً «شُيع» الرجال: المنصورية ، حسينية الأوحد ، شارع جاسم الوزان ، م3، النساء: المنصورية ، حسينية الأوحد ، ق1 ، ش12 ، م12، ملاحظة: «يبدأ العزاء غداً الاثنين» ت: 97887755 – 99878187.