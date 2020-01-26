وفيات يوم الاحد 26 يناير 2020

وليد إبراهيم رمضان خسروه، 53 عاماً، «شيع»، الرجال: الرميثية، مسجد المقامس، ت: 60051636، النساء: الظهر، ق4، ش2، م36، ت: 90060453.

عبدالله خالد عبدالله المطيري، 21 عاماً، «شيع»، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 97893511، النساء: الرابية، ق2، ش21، م13.

حليمة ماجد محمد الزامل، أرملة، عبدالله مجيم الشلال، 70 عاماً، «شيعت»، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 99627602، النساء: الزهراء، ق5، ش503، م7.

شيخة عبدالكريم اليونس، أرملة، براك عبدالمحسن العواد، 76 عاماً، «شيعت»، الرجال: قرطبة، ق1، ش1، ج2، م36، ت: 98550006، النساء: كيفان، ق5، ش52، م2، ت: 95567000.

مدينة محمد علي الشطي، زوجة، عبدالرحمن سعيد العبدالرحمن، 82 عاماً، «شيعت»، الرجال: جنوب السرة، الشهداء، ق5، ش510، م3، ت: 99088905، النساء: غرب مشرف، ق3، ش321، م19، ت: 99684738.

حصة سليمان صقر الغنيمان، أرملة، ماجد سعود الزيادي، 81 عاماً، «تشيع بعد صلاة عصر الغد»، الرجال: الشامية، ق2، ش24، م4، ديوان الغنيمان، ت: 99700565، النساء: الشامية، ق5، شارع الطبري، م11.

عنيزة علوش الرشيدي، أرملة، سالم محمد الناصر الرشيدي، 75 عاماً، «شيعت»، الرجال: القيروان، ق1، ش122، م48، ت: 67000022، النساء: العارضية، ق8، ش2، ج2، م19.

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