وفيات يوم الاثنين 27 يناير 2020

عبدالله بدر محمد المضف 41 عاماً «شُيع» الرجال: ديوان المضف ، الدعية ، ق4 ، ش45 ، م3، النساء: أبو الحصانية ، ق9 ، ش44 ، م86، ت: 99929911 – 99010493.

سيد فاضل السيد علي الهاشمي 89 عاماً «شُيع» الرجال: حسينية معرفي القديمة، النساء: الجابرية ، ق9 ، ش6 ، م49 «مساءً فقط»، ت: 66589747.

شما ملفي مبارك الهدية أرملة، حمدان حمود الهدية، 76 عاماً «شُيع» الرجال: جابر الأحمد ، ق1 ، ش148 ، م475، النساء: القصور ، ق2 ، ش 19 ، م9، ت: 99075377 – 67710012.

فهد فريج العلي الفريج 88 عاماً «شُيع» الرجال: ديوان الفريج ، العمرية ، ق3 ، ش3 ، م49، النساء: الزهراء ، ق4 ، ش411 ، م55، ت: 66390390.

فاطمة احمد احمد العيد 77 عاماً «شُيع» الرجال: الحسينية الهاشمية ، الصليبخات ، ق4 ، ش114 ، ج1 ، م1، النساء: حسينية قمر بني هاشم ، الدعية ، ق2 ، ش23 ، م31، ت: 55440770 – 99667167.

أحمد عبدالعزيز عبدالعزيز احمد، 48 عاماً «شُيع» الرجال: صباح السالم ، ق7 ، ش1 ، ج5 ، م13، النساء: صباح السالم ، ق7 ، ش1 ، ج1 ، م7، ت: 55530059 – 99767849 – 99660607.

محمد خالد جاسم الحمدان 31 عاماً «شُيع» الرجال: الفنطاس ، ق2 ، ديوان الحمدان، النساء: الفنطاس ، ق4 ، ش103 ، م433، ت: 99990986 – 99446708 – 97669586.

كامل حسين علي الدشتي 59 عاماً «شُيع» الرجال: مسجد البحارنة ، الدعية، النساء: حسينية ام البنين ، الرميثية،ت: 98730000.

حسام داود حمود المطوع 53 عاماً «شُيع» الرجال: ديوان القناعات ، الشويخ، النساء: الشعب ، ق4 ، ش40 ، م8، ت: 24843681 – 22665522.

خديجة عيسى عبدالكريم الشرهان أرملة، ناصر فهد العلاج، 72 عاماً، بعد صلاة عصر غد الثلاثاء الرجال: القادسية ، ق9 ، شارع القاهرة ، مقابل حولي ، ديوان الشرهان، النساء: القصور ، ق7 ، ش38 ، م69، ت: 99027825.

عايشة يوسف علي باش أرملة، عبدالعزيز عبدالرحيم علي نقي، 93 عاماً بعد صلاة عصر غد الثلاثاء، الرجال: مسجد الوزان ، مشرف، «اعتباراً من يوم الأربعاء»، النساء: بيان ، ق 3 ، الشارع الأول ، ج 1 ، م 8، ت: 60626655.