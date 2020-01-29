وفيات يوم الاربعاء 29 يناير 2020

مشاري عبد العزيز مشاري الكليب، 84 عاماً، شيع، رجال: كيفان ، ق 7 ، ش 76 ، ديوان الكليب، نساء: كيفان ، ق 5 ، شارع الخليل بن أحمد ، م 14، لا يوجد.

طلال عبد الرحمن غفران فضل عبدالرحمن، 54 عاماً، شيع، رجال: ضاحية عبدالله المبارك ، ق 2 ، ش 203 ، م 35، نساء: ضاحية عبدالله المبارك ، ق 2 ، ش 203 ، م 37، ت: 99907405، 95517898.

محمد شبيب الهولي، 93 عاماً، شيع، رجال: سلوي ، ق 5 ، ش 5 ، م 48، نساء: سلوي ، ق 5 ، ش 6 ، م 21، ت: 99841297.

نابي سعد سودان الرشيدي، 76 عاماً، شيع، العزاء ، في المقبرة فقط، ت: 55558120، 66001199، 55151599.

بدرية عبدالله سليمان الحميدان، أرملة ، عبدالله أحمد علي الصبر، 79 عاماً، تشيع بعد صلاة عصر يوم الخميس، الرجال: عبدالله مبارك ، ق 2 ، ش 215 ، م 12، النساء: قرطبة ، ق 2 ، ش 1 ، ج 3 ، م 51، ت: 99425544، 69933636.

زمزم حسين فرج الفاضل، زوجة ، ناصر عبدالعزيز السلطان، 71 عاماً، التاسعة من صباح يوم غد الخميس، رجال: العديلية ، ق 2 ، ش 20 ، م 13، نساء: الظهر ، ق 6 ، ش 5 ، م 3،ت: 96067070، 60900444.

إيمان براك راشد العازمي، 44 عاماً، شيعت، الرجال: الصباحية ، ق 1 ، ش 9 ، م 268، النساء: الصباحية ، ق 1 ، ش 9 ، م 270، ت: 99490002، 66565624.