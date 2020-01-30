أعلنت المراكز الوطنية الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة بفيروس (كورونا المستجد) ناجمة عن انتقال الفيروس من شخص إلى آخر في الداخل الأمريكي.

وأوضحت المراكز في بيان له اليوم الخميس أن الإصابة سجلت في ولاية (إلينوي) وهي تعود لشخص “ليس له تاريخ في السفر إلى (ووهان) الصينية حيث ينتشر الفيروس لكنه تشارك السكن مع المصاب بالفيروس”.

ونقل البيان عن مدير المراكز روبرت ريدفيلد “بالنظر إلى ما رأيناه في الصين ودول أخرى سجلت فيها إصابات بفيروس (كورونا) توقع خبراء مراكز السيطرة على الأمراض أن تكون هناك بعض حالات الاصابة من شخص إلى آخر في الولايات المتحدة”.

وأضاف “استنادا إلى ما نعرفه الآن لازلنا نعتقد أن المخاطر المباشرة التي يتعرض لها الناس في الولايات المتحدة منخفضة”.

وترفع هذه الإصابة الجديدة مجموع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) في البلاد إلى ستة حالات. وكان البيت الأبيض قد اعلن أمس الأربعاء تشكيل “فرقة عمل” للتصدي لفيروس (كورونا المستجد).

وكانت السلطات الصينية اعلنت ارتفاع حالات الوفاة من جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) الى 170 شخصا واصابة اكثر من 7700 اخرين.