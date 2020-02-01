وفيات يوم السبت 1 فبراير 2020

صالح مبارك منور الرشيدي 65 عاماً «شيع»، الرجال: هدية ، ق 5 ، ش 30 ، م 4، النساء: القرين ، ق 5 ، ش 3 ، م 4، ت: 98889588 – 90902200.

وضحة جابر علي العجمي 53 عاماً «شُيعت» الرجال: خيمة مقابل دوار القيروان، النساء: جابر الأحمد ، ق 1 ، ش 175 ، م 130، ت: 55532514.

عيده محمد المطيري، أرملة ، فهد الهاب سحم المطيري 86 عاماً «شيعت» العمرية ، ق 3 ، ش 8 ، م 1، ت: 66689090 – 52225445.

ضاحي ناصر عبدالله الضويحي 21 عاماً «شيع» الرجال فقط : مشرف ، ق 2 ، طريق 51 ، م 9، ت: 99408049.

محمد مبارك كريدي السبيعي 15 عاماً «شيع»، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: جابر العلي ، ق 4 ، ش 5 ، م 19، ت: 55795559.

حصة باشه مسلم أرملة ، محمد عبيد مزعل العتيبي، 78 عاماً «شيعت»، الرجال: مبارك الكبير ، ق 6 ، ش 8 ، م 27، النساء: عبدالله المبارك ، ق 8 ، ش 810 ، م 27، ت: 99534343 – 97931111.

مساعد علي حسن دعاله 22 عاماً «شيع»، الرجال: فهد الأحمد ، ق4 ، ش424 ، م64، النساء: الفنطاس ، ق4 ، ش15 ، م36،10 مدخل E، ت: 99596106 – 69686689.