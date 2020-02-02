وفيات يوم الاحد 2 فبراير 2020

مي سيد طه الرفاعي أرملة، عبداللطيف عبدالرزاق العبدالرزاق، 82 عاماً «شُيعت» الرجال: في المقبرة فقط، النساء: كيفان ، ق 5 ، ش 50 ، م 4، ت: 24846890.

مطلق مطرب سعيدان الشمري 77 عاماً «شُيع» صباح السالم ، ق 6 ، ش 1 ، ج 1 ، م 37، ت: 99711535.

خالد نواف مشبب الجلال السهلي 15 عاماً شُيع، الرجال: في المقبرة فقط النساء: هدية ، ق 2 ، ش 4 ، م 108، ت: 97777684.

هيا متعب سعد الربيعان 82 عاماً «شُيعت» الرجال: اليرموك ، ق 1 ، ش 2 ، ج 1 ، م 16، النساء: مشرف ، ق 6 ، ش 8 ، ج 2 ، م 10، ت:97129221.

خالد عداي حامد المغامله الحسيني 62 عاماً «شُيع» الجهراء ، العيون ، ق 3 ، ش 7 ، م 24 «خيمة العزاء خلف المنزل»، ت: 99789928 – 55855621.

أمين محمد أحمد ال محمد صالح 74 عاماً «شُيع» سلوى ، الشارع الرئيسي 302 ، حسينية مسلم ابن عقيل الرشيد، ت: 99149164 – 99993154.

فاطمة صادق علي القلاف زوجة ، إبراهيم عبدالله كروف، 40 عاماً «شُيعت» الرجال: الدعية ، مسجد البحارنة النساء: الدعية ، حسينية القلاف «أم حامد»، ق 3 ، ش 37 ، م 9، ت: 66622920.

نزيهة فهد يعقوب البدر 75 عاماً بعد صلاة عصر الاثنين، الرجال: ديوان البدر ، شارع الخليج العربي، النساء: الشويخ ، ق 1 ، ش 14 ، م 14 مقابل الشامية، ت: 22461444 – 22461888 – 24811058.