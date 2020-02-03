وفيات يوم الاثنين 3 فبراير 2020

مصطفى حسين عيسى بوشهري، 74 عاماً، شيع، الرجال: مسجد النقي ،الدسمة، النساء: حسينية بوشهري ،الشعب ،ق6 ،ش69 ،م8 «العصر فقط»،ت: 66113441، 66169666.

اسعد عبدالرزاق عبدالله الرويشد، 55 عاماً، شيع، الرجال: مبارك الكبير ،ق1 ،ش13 ،م9، النساء: ضاحية عبدالله المبارك ،ق9 ،ش912 ،م48، ت: 99330082، 55507793، 24360803.

نورة نقا فهد الصعيري، أرملة،عبدالرحمن محمد الخشم المطيري، 79 عاماً، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: الصباحية ،ق1 ،ش9 ،م318، ت: 66006072.

ازدهار توفيق حبنكه، ارملة،عبدالله ناصر عبدالله البناي، 82 عاماً، شيعت، الرجال: الروضة ،ق1 ،شارع عبدالرحمن الداخل ،جادة حنين ،م1، النساء: حطين ،ق2 ،ش212 ،م61، ت: 99311335، 97118881.

ابتسام ثامر حمد، ارملة،زبن ظاهر سالم الفضلي، 69 عاماً، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: الفردوس ،ق8 ،ش1 ،ج3 ،م18، ت: 50556660،99909973.

فاطمة عبدالحي صالح بوقريص، زوجة،عبدالعزيز عمار عبدالعزيز العمار، 78 عاماً، شيعت، العديلية ،ق3 ،شارع اللؤلؤة ،م8، ت: 99043409، 99024686.

زهراء احمد صفر عباس، زوجة،علي محمد عبدالهادي، 36 عاماً، شيعت، الرجال: سلوى ،حسينية سيد محمد، النساء: الرميثية ،حسينية ام البنين، ت: 99404035.

عائشة وليد محمد الجميلي الحربي، 3 سنوات، تشيع بعد صلاة عصر الثلاثاء، الرجال: العزاء في المقبرة، ت: 99055455.

«»