وفيات يوم الاربعاء 5 فبراير 2020

حصة خالد الداوود المرزوق، أرملة ، فهد عبد العزيز الداوود المرزوق، 93 عاماً، شيعت، رجال: ديوان المرزوق ، الشامية ، ق 7 ، ش 77، نساء: الشويخ ، ق 4 ، ش 40 ، م 4، ت: 24816890، 24810043.

نورة سالم هادي العجمي، أرملة ، بداح فهاد المتلقم، 75 عاماً، شيعت، الرجال : في المقبرة فقط، النساء : العمرية ، ق 2 ، الشارع الأول ، م 16، ت: 55551811.

بدر عبد الرحيم حمود مكى، 80 عاماً، شيع، رجال: الدعية ، مسجد البحارنة، نساء: بيان ، ق 11 ، حسينية ام أحمد، ت: 66920434، 51100655.

عادل طاهر عبدالله المري، 56 عاماً، شيع، رجال: الحسينية الهاشمية ، الصليبخات ، ق 4 ، ش 114، نساء: الحسينية الفاطمية ، الدوحة ، ق 2 ، ش 5 ، م 36، «فترة عزاء النساء عصرا فقط»، ت: 66292633،99188003.

هيا ناصر ردهان الموسى، أرملة ، سعد حمد السعيد، 88 عاماً، شيعت ، 88 عاماً، شيعت، رجال: الفنطاس ، ق 2 ، ش 11 ، م 42، نساء: الفنطاس ، ق 2 ، ش 18 ، م 29، ت: 99229582، 66424271.

عبدالله عيد ناصر الشريع، 59 عاماً، شيع، 59 عاماً، شيع، رجال: ضاحية علي صباح السالم ، ق 5 ، ش 14 ، م 18، نساء: ضاحية علي صباح السالم ، ق 5 ، ش 10 ، م 4، ت:99917000، 50507009.

عادل مال الله علي الشهاب، 54عاماً، شيع، رجال: الزهراء ، ق 2 ، ش 230 ، ديوان الانصاري، نساء: الزهراء ، ق 1 ، ش 112 ، م 53،ت: 99747330،97640640، 60404094.

زليخه علي سليم حسن، أرملة ، عيدان عيسى سليم، 87 عاماً، شيعت، رجال: بيان ، مسجد الامام الحسن، نساء: الرميثية ،حسينية ام الصادق، ق 4، شارع مالك ابن انس، ج 44 ، م 5، لا يـــــــــــوجد

أحمد فؤاد حسن أحمد، 30 عاماً، بعد صلاة عصر الخميس، رجال: الرميثية ، ق 3 ، ش 35 ، م 4، نساء: الرميثية ، ق 3 ، ش 35 ، م 15، ت: 97337779.