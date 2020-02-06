وفيات يوم الخميس 6 فبراير 2020

عماد محمد مسلم الزامل، 54 عاماً، شيع، الرجال: السرة ، ق5 ، ش11 ، م4 ، ديوان الزامل، النساء: بيان ، ق3 ، ش الثاني ، طريق 22 ، م26، ت: 66614040.

علي حسين جابر أمير غلوم، 48 ، شيع، الرجال: مشرف ، مسجد الوزان، النساء: حسينية العترة الطاهرة ، الرميثية ، ق10 ،ت: 99655044.

هله شاهين بن سلحوب السويط، زوجة، فراج عجاج بن سلحوب السويط، 76 عاماً، شيعت، العزاء في المقبرة فقط،ت: 50102990، 99080985،66616330.

خالد فالح ادبيس الرشيدي، 62 عاماً، شيع، الرجال: الرابية ، ق3 ، ش32 ، م14، النساء: السرة ، ق6 ، ش3 ، م12، ت: 55369555، 55449129.

موزه عبدالعزيز خلف، أرملة، محمد عبدالرحمن القصار، 89 عاماً، شيعت، الرجال: حطين ، ق2 ، ش220 ، م13، النساء: السالمية ، ق2 ، ش أبو ذر الغفاري ، ج7 ، م48.

كميلة ناصر، أرملة ، ساير دوشي العرادة، 74 عاماً، شيعت، الرجال: المنقف، ق1، ش119، م10، النساء: الرقة، ق6، طريق 30،م135،ت: 66020202، 99448500.

حصة عبد الرحمن أحمد المبيض، أرملة، عبد الوهاب عبدالله ملا محمد، 72 عاماً، بعد صلاة عصر الجمعة، الرجال: الفيحاء، ق6،ش61،م11، النساء: الروضة ،ق1، ش11،م1، ت: 99680585، 22530310.