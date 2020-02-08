وفيات يوم السبت 8 فبراير 2020

زهرة حسين عبدالله المنصور الحداد زوجة، حمد أحمد الحداد 82 عاماً «شُيعت»، الرجال: حسينية الياسين ، المنصورية، النساء: العدان ، ق 2 ، ش 90 ، م 20 «عزاء النساء عصرا فقط»، ت: 96662440 – 66694277.

عبداللطيف رائد احمد التويم 19 عاماً، «شُيع»، الرجال: المنصورية ، ق 2 ، ش 24 ، م 10، النساء: جابر الأحمد ، ق 2 ، ش 221 ، م 5، ت: 97906566 – 99088766.

حنان علي إبراهيم القلاف أرملة، حسن عبدالله عبداللطيف القلاف 47 عاماً، «شُيعت»، الرجال: حسينية بوعليان ، الدعية، النساء: القرين ، ق 2 ،ش 13 ، م 6، ت: 55573342.

فاطمة عبدالامير يوسف النصار 57 عاماً، «شُيعت»، الرجال: غرناطة ، ق 2 ، ش 203 ، م 349، النساء: غرناطة ، ق 2 ، ش 203 ، م 347، ت: 66578700.

بسام محمد عبداللطيف الرقم 19 عاماً، «شُيع»، الرجال: المنصورية ، ق 2 ، ش 24 ، م 10، النساء: جابر الأحمد ، ق 2 ، ش 221 ، م 5، ت: 90070187 – 99495979.

مشيعة حمدان المطيري، زوجة، مبارك شمروخ المطيري، 62 عاماً «شُيعت»، الرجال: في المقبرة فقط، النساء: صباح السالم ، ق 9 ، ش 3 ، ج 4 ، م 2، ت: 55699956 – 50102020.

شريفة شعبان باقر زوجة ، علي حسين رجب 64 عاماً، «شُيعت»، الرجال: المنصورية ، حسينية الأوحد، النساء: الرميثية ، ق 5 ، ش 55 ، م 3، ت: 55333279 – 66499957.

عبدالله زامل عبدالله الزامل 77 عاماً بعد صلاة عصر غد الأحد، الرجال: قرطبة ، ق1 ، ش6 ، جA، م17، النساء: الشامية ، ق9 ، ش93 ، م5، ت: 96979139 – 24817828.