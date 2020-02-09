وفيات يوم الاحد 9 فبراير 2020

باسل محمد علي المنير 59 عاماً «شيع» عزاء الرجال في المقبرة فقط، ت: لا يوجد.

صيته محمد عويد العجمي أرملة، بخيت محمد الحجاج 84 عاماً «شُيعت»، الرجال: النعيم ، ق 3 ، ش 18 ، م 210، النساء: القصر ، ق 2 ، ش 4 ، م 311 أزرق 7، ت: 50254254.

عبدالواحد محمد عقيل محمد زمان 82 عاماً التاسعة صباح يوم غد الاثنين، الرجال: العديلية ، ق 3 ، ش 30 ، م 13، النساء: العديلية ، ق 3 ، ش 31 ، م 2، ت: 99429991 – 99014656 – 66218669.

عبدالله محمد عجيل الشمري 15 عاماً العاشرة صباح يوم غد الاثنين، «بمقبرة صبحان» الرجال: في المقبرة فقط، النساء: الرقة ، ق 7 ، ش 4 ، م 283،ت: 98808877 – 50078090.

عدنان حسن عبدالله الكندري 61 عاماً بعد صلاة عصر يوم غد الاثنين، الرجال: الشعب ، ديوان الكنادره، النساء: السرة ، ق 5 ، ش 9 ، م 56، ت: 94473939 – 66684480.

شريفة إبراهيم محمد الفوزان زوجة، فهد عبدالله النجادة، 82 عاماً بعد صلاة عصر يوم غد الاثنين، الرجال: كيفان ، ق 4 ، شارع منى ، م 22، النساء: حطين ، ق 2 ، ش 217 ، م 27، ت: 97895121 – 99601025.