وفيات يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020

هدى محمود أحمد عبد الرحيم، 52 عاماً، شيعت، رجال: الأندلس ، ق 13 ، ش 8 ، م 17، نساء: مبارك الكبير ، ق 5 ، ش 8 ، م 10،ت: 65650030، 97900660.

وضحة مهدي دليم العجمي، أرملة ، فوزان طالب طينان العجمي، 79 عاماً، شيعت، رجال: بالمقبرة، نساء: الظهر ، ق 4 ، الشارع الثالث ، م 47،ت: 23831712، 99789363.

هيا مفلح عمار العازمي، زوجة ، مبارك مطلق العزام العازمي، 66 عاماً، شيعت، الفحيحيل ، ق 10 ، ش 12 ، م 38، 99435656، 99859871.

آنا مرسيديس بوجروه، زوجة ، عبد العزيز بوجروه، 61 عاماً، شيعت، رجال: بيان ، ق 5 ، ش 3 ، ج 2 ، م 4، نساء: مشرف ، ق 3 ، ش 3 ، م 44،ت: 99335515، 99063881.

لميعه أحمد طاهر البغلي، 68 عاماً، شيعت، رجال: النزهة ، ق 2 ، ش 27 ، م 7 ، ديوان البغلي، نساء: الرميثية ، ق 3 ، شارع أحمد بن حنبل ، ج 37 ، م 9،ت: 96611124، 97310538، 97877824، 66267220.

حسن أحمد حسين المصيليخ، 31 عاماً، يشيع في التاسعة صباح الأربعاء، الرميثية ، ق 8 ، شارع أسامة بن زيد ، حسينية آل الرسول، ت:99733470، 55619955.