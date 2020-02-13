وفيات يوم الخميس 13 فبراير 2020

يوسف موسى بكر البكر، 86 عاماً، شيع، الرجال: الخالدية ، ق2 ، ش29 ، مقابل ثانوية عبدالله العتيبي، ديوان موسى البكر، النساء: الشهداء ، ق3 ، ش306 ، م60، ت: 55660303، 66445151.

سُوَدهْ ناصر سفر العجمي، 79 عاماً، شيعت، الرجال: الرقه ، ق4 ، ش14 ، م159، النساء: الصباحية ، ق1 ، ش11 ، م719، ت:90005204، 99995866.

خالد يعقوب عبدالرحمن البعيجان، 58 عاماً، شيع، الرجال: الزهراء ، ق1 ، ش101 ، م477، النساء: عبدالله المبارك ، ق1 ، ش124 ، م42،ت: 99637878.

حمد ناصر أحمد رجب الفيلكاوي، 36 عاماً، شيع، الرجال: مشرف ، ق6 ، شارع الأول ، م24 ، الباب الخلفي، النساء: الشهداء ، ق5 ، ش517 ، م16، ت: 99032514, 99011403.

طارق جمعه حسين الميعان، 53 عاماً، شيع، الرجال: الخالدية ، ق1 ، ش عبدالله الخلف السعيد ، م23، النساء: بيان ، ق8 ، الشارع الأول ، ج6 ، م12، ت:66410423.

عبدالحميد حجي عبدالرحيم، 82 عاماً، شيع، الرجال: حسينية معرفي القديمة ، شرق،ت: 99363636.