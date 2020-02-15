وفيات يوم السبت 15 فبراير 2020

أمينة عبدالرزاق إسماعيل إدريس، أرملة علي عبدالحميد إدريس: 72 عاما – شيعت الرجال، الشهداء ـ ق5 ـ ش512 ـ م21 ، النساء، صباح السالم ـ ق8 ـ ش1 ـ ج13 ـ م30.

عبدالعزيز صالح ناصر السلمي، 69 عاما – شيع، الرجال، الشامية ـ ق8 ـ ش89 ـ م14 ـ ديوان اللهو، النساء، مشرف ـ ق1 ـ ش2 ـ م19، ت: 99779115، 25381661.

مريم أحمد إبراهيم العُماني، أرملة مجرن أحمد الحمد: 88 عاما – شيعت، الرجال، العديلية ـ ق3 ـ ش33 ـ م30، النساء، العديلية ـ ق3 ـ ش33 ـ م2، ت: 66657335، 99677663.

أحمد أنور سعيد العيسى، 36 عاما – شيع، الرجال، جنوب السرة ـ الزهراء ـ ق5 ـ ش505 ـ م12، النساء، الروضة ـ ق1 ـ شارع عبدالرحمن الداخل ـ م44، ت: 50834004، 99682918.

ليالي عباس أسد، 36 عاما – شيعت، الرجال، الرميثية ـ مسجد المقامس، النساء، صباح السالم ـ ق10 ـ الشارع الأول ـ ج2 ـ م8، ت: 99013954، 66330110.

هيا سعيد مهنا غربين، أرملة فهد سالم غريب العازمي: 90 عاما – شيعت، الرجال، مبارك الكبير ـ ق2 ـ ش18 ـ م6، النساء، القصور ـ ق5 ـ ش9 ـ م21، ت: 99898789.

مريم خليل إبراهيم السالم، أرملة عبدالله صالح السالم: 99 عاما – شيعت، الرجال، المنصورية ـ حسينية المشموم ـ ق2 ـ ش25 ـ م8، النساء، الرابية ـ ق2 ـ ش16 ـ م48، ت: 99620471، 90066782.