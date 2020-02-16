وفيات يوم الاحد 16 فبراير 2020

فيصل غانم يعقوب الياسين 69 عاماً «شيع» الرجال: الخالدية، ق 2، شارع سالم بن علي بوقماز، م 5، النساء: قرطبة، ق 1، شارع محمد الحمود العبدالوهاب، م 16، ت: 67634443.

فلاح سعد نمشان حسن النمشان 57 عاماً «شيع»، الرجال: اشبيلية، ق 1، ش 10، م 597، النساء: عبدالله المبارك، ق 9، ش 914، م 14، ت: 99788542 – 99099928.

عبدالله محمد إبراهيم العسلاوي 80 عاماً «شيع» الرجال: السرة، ق 6، ش 1، م 21 «على الدائري الرابع مقابل الروضة»، النساء: الفيحاء، ق 6، ش 65، م 1، مقابل الجمعية، ت: 99600455 – 97122788 – 99657776.

إبراهيم محمد إبراهيم الصميعي 72 عاماً ، 9 صباح غد الاثنين بمقبرة صبحان، الرجال: القادسية، ق 9، ش 96، م 9، النساء: الزهراء، ق 5، ش 507، م 48، ت: 67740803 – 66532300.

نصره حمزه محمد السلمان، زوجة، حسن علي إسماعيل السلمان 62 عاماً «شيعت»، الرجال: حسينية الامام حسين (كمال)، سلوى، ق 1، ش 7، م 27، النساء: سلوى، ق 12، ش 12، م 10، : 99811910.