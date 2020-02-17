وفيات يوم الاثنين 17 فبراير 2020

حسام مهدي محمد صالح 54 عاماً «شُيع» الرجال: حسينية بوحمد، الدعية، النساء: حسينية ام البنين الأربعة، الرميثية، ق 9، شارع أسامة بن زيد، ج 93، م 38، عصرا فقط، ت: 99677782.

سبيكة محمد سعد الخضر، أرملة، عجيمان يوسف العجيمان 83، عاماً «شُيعت»، الرجال: القيروان، ق 3، ش 318، م5، النساء: جليب الشيوخ، ق 4، ش 318، م 3، ت: 65650550 – 65171011 – 99843288.

ناصر شريف دوشي العراده 48 عاماً «شُيع»، الرجال: المنقف، ق 1، ش 119، م 10، النساء: هدية، ق3، ش 3، م 13، ت: 66266260 – 94493336.

عائشة سعد مساعد الختلان، أرملة، حمدان محمد الختلان 80 عاماً «شُيعت»، سلوى، ق 1، ش 2، م 40، ت: 65800075.

منى اسد الله حدادي زوجة، محمود محمد عبدالله اشكناني، 52 عاماً «شُيعت» الرجال: ميدان حولي، حسينية الأشكنانية، النساء: الرميثية، حسينية ام البنين، ت: 96688854 – 94082383.

زليخة محمد حسن عرب أرملة، عبدالرضي محمد حيدر، 85 عاماً «شُيعت»، الرجال: سلوى، حسينية سيد محمد، النساء: السلام، ق 1، ش 129، م 10، : 55338053 – 99018760.

عادل عبدالعزيز محمد المسفر، 65 عاماً «شُيع» الرجال: خيطان، ق5، ش 42، م 14، النساء: العارضية، ق 11، ش 1، ج 4، م 39، ت: 55622433 – 66648824.

رائد محمد سعد الشلاحي 16 عاماً «شُيع»، الرجال: عبدالله المبارك، ق 2، ش 229، م 14، النساء: اشبيلية، ق 3، ش 302، م 9، ت: 69999574.

إسماعيل حسين سطم العنزي، 54 عاماً «شُيع»، النسيم، ق4، ش7، م141، ت: 99944043 – 66545285.

فاطمه عباس كرم أرملة، غلوم علي ارتي، 88 عاماً «شُيعت»، الرجال: حسينية سيد علي الموسوي، بنيد القار، النساء: حسينية سيد علي الموسوي، بنيد القار (فترة العصر فقط)، ت: 66888386 – 94404448.