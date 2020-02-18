وفيات يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020

بدر عبدالله العمران 73، عاماً «شُيع» الرجال: ديوان العمران، الروضة، ق5، شارع البارودي، م5، النساء: الروضة، ق1، شارع سليمان ابوكحيل، م15، ت: 9333163.

أحمد محمد عبدالله الطرموم 61 عاماً «التاسعة صباح غد الأربعاء»، الرجال: الفيحاء، ق3، ش36، م3، النساء: الفيحاء، ق3، ش37، م3، ت: 99785275.

صبرية حسين اسد حسين، أرملة، علي كرم حسين، 85 عاماً «شيعت»، الرجال: حسينية الشامية، ق6، ش62، م15، النساء: الجابرية، ق9، ش6، م39، ت: 67007101 – 66640318.

عبدالرضا محمد جمعه 77 عاماً، التاسعة صباح غد الأربعاء، الرجال: بيان، مسجد الامام الحسن، النساء: مشرف، ق 1، ش 9، م 19، 97808282.