وفيات يوم الخميس 20 فبراير 2020

بخيت سالم دغيفل المطيري 81 عاماً «شيع» العزاء بالمقبرة فقط، ت: 99644231 – 99047388.

منيرة نايف الجليل 77 عاماً «شيعت» الرجال: الروضة، ق4، ش44، م3، النساء: السرة، ق4، ش9، م10،ت: 22527205.

هشام صالح أحمد الفهد 61 عاماً «شيع» الرجال: العديلية، ق3، ش سامي المنيس، م16 مقابل نادي كاظمة، ديوان الفهد، النساء: القيروان، ق2، ش202، م49، ت: 22552516.

حمزه عباس مهدي البلوشي، 60 عاماً «شيع»، حسينية البلوشي، الجابرية، ت: 65070408.

صادق علي سليمان القطان، 53 عاماً «شيع» الرجال: حسينية الأوحد، المنصورية، النساء : حسينية أبا ذر الغفاري، الشعب، ت: 99616437 – 99531667 – 99882323 – 90003110.

زكية عبد الله مرتضى زوجة، حبيب عبد الله اشكناني 77 عاماً «شيعت» الرجال : مسجد الوزان، غرب مشرف، مقابل أرض المعارض، النساء : القرين، ق 3، ش 37، م 3 (فقط فترة العصر)، ت: 66462644.

نزهه احمد عبدالله المطرود زوجة، طارق عبدالرضا ماري عبدالله المالكي، 63 عاماً بعد صلاة عصر يوم غد الجمعة، الرجال: حسينية سيد محمد، سلوى، النساء: الروضة، ق4، ش45،م10، ت: 99997036 -99477391.