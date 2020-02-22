وفيات يوم السبت 22 فبراير 2020

سلطان عصام سلطان الحميضي« 33 عاماً» شيع، الرجال: الروضة ، صالة دسمان، النساء: الرميثية ، ق 7 ، ش 70 ، م 3،ت:69944514«51682623.

مريم بشير الصقر«76 عاماً» شيعت» الرجال: الشامية ، ق 6 ، شارع محمد ملا حسين التركيت ، م 12، النساء: الاندلس ، ق 11 ، ش 14 ، م 16،ت: 99666958.

عبدالله حمد حمود البرجس، «93 عاماً»، شيع الرجال: الخالدية ، ق 3 ، شارع عبدالله خلف السعيد ، ديوان البرجس، النساء: الشامية ، ق 7 ، ش 75 ، م 7، ت: 97999001.

مهدي احمد سلطان بوفتين، «77 عاماً»، يشيع بعد صلاة عصر غد الاحد، الرجال: غرب مشرف ، مسجد الوزان ، مقابل ارض المعارض – صباحاً وعصراً – النساء: الرميثية ، حسينية ام البنين الأربعة ، ق9 ، شارع أسامة بن زيد ، ج93 ، م38 «النساء عصرا فقط- العزاء الاثنين، ت: 99668833، 66670007.

جمعة عبدالله خميس، 95 عاماً، يشيع بعد صلاة عصر الأحد، الرجال: الرحاب ، ق 2 ، ش 4 ، م 23، النساء: القرين ، ق 3 ، ش 14 ، م 22،ت: 99879559.