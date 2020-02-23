وفيات يوم الاحد 23 فبراير 2020

الحميدي صالح مصلح الشلاحي، 76 عاماً، الرجال، العزاء في المقبرة، ت: 99650969.

جاسم طالب علي الحمد: 53 عاماً، الرجال، غرب مشرف ـ ق1 ـ ش111 ـ م97، النساء، قرطبة ـ ق4 ـ ش5 ـ ج1 ـ م50، ت: 66538080، 65566966.

فاطمة عبدالكريم محمد الصقر، ارملة احمد يوسف الميلم: 91 عاماً، الرجال، العديلية ـ ق1 ـ ديوان الميلم، النساء، العديلية ـ ق1 ـ شارع عبدالعزيز الراشد ـ ج14 ـ م7، ت: 97333372.

صالحة مبروك عبدالهادي العبدالهادي: 77 عاماً، الرجال، العديلية ـ ق1 ـ ديوان الميلم ـ مقابل الخالدية، النساء، العديلية ـ ق1 ـ شارع عبدالعزيز الراشد ـ ج14 ـ م7، ت: 55000258.

فؤاد محمد جواد الشيخ حبيب القريني: 75 عاماً، الرجال، المنصورية ـ ق2 ـ حسينية آل يس،النساء، الشعب ـ ق6 ـ ش68 ـ م1 ـ حسينية الكاظمية (البكاي) ـ ملاحظة: عزاء النساء عصراً فقط)، ت: 90002226، 99330070.

أحمد حسن عبدالله البلوشي: 25 عاماً الدفن التاسعة صباحاً بمقبرة صبحان، الرجال،السرة ـ ق4 ـ ش15 ـ م27، النساء الظهر ـ ق5 ـ ش6 ـ م2،ت: 55767282 ، 94778813، 60928585.

منصور علي حسين الصفار: 88 عاماً، الرجال، الدعية ـ حسينية ابو الفضل «الصفار»، النساء، الجابرية ـ ق8 ـ ش13 ـ م4،ت: 66778886، 66701313.

يوسف السيد عمر يوسف الربيع: 75 عاماً، الدفن بعد صلاة العصر، الرجال، بالمقبرة فقط، النساء، جابر الاحمد ـ ق7 ـ ش732 ـ م1009،ت: 99726400.