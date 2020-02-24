وفيات يوم الاثنين 24 فبراير 2020

غزيل غريب عبدالله العجمي أرملة، مهدي مسفر العجمي، 81 عاماً «شيعت» الرجال: عبدالله المبارك، ق 8،ش 807، م 40، النساء: صباح السالم، ق 4، ش 24، م 29، ت: 62222428 – 50407929.

زينب خليل علي سناسيري زوجة، محمود عبدالله علي شير، 77 عاماً «شيعت» الرجال: بيان، مسجد الامام الحسن، ق 12، النساء: الرميثية، ق 10، حسينية العترة الطاهرة، ت : 90009063.

حمد سامي واصل المديرسي الحربي 42 عاماً «شيع» الرجال: الشهداء، ق 1، ش 104، م 45، ت: 97864878 – 99016662.

محمد إبراهيم الراشد الزيداني 76 عاماً «شيع» الرجال: المسايل، ق 4، ش 410، م 36، النساء: حطين، ق 3، شارع رئيسي – رقم 10 – علي صالح اللهيب، م 4، ت: 99883922 – 99885699.

عادل بلال فرج المناعي 48 عاماً «شُيع» الرجال: الرميثية، ق 1، ش 15، م 1، النساء: بيان، ق 10، ج 6، ش 1، م 21، ت: 97156530.

عائشة حسن أحمد أرملة، احمد علي العوضي، 94 «شُيعت» الرجال: القصور، ق 3، ش 5، م 17، النساء: الصباحية، ق 1، ش 3، م 444، ت: 99366615.