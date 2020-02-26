وفيات يوم الاربعاء 26 فبراير 2020

شملان حمد محمد شملان السنان 65 عاماً، «شُيع»، الرجال: في المقبرة فقط، النساء: السرة، ق 3، ش 14، م 15، مقابل الدائري الخامس، ت: 99081844.

عبدالله فارس مناحي السبيعي 56 عاماً، «شُيع»، الرجال: فقط في المقبرة «صبحان»، النساء: سعد العبدالله، ق 10، ش 77، م 9، ت: 66875756.

محمد عمران عامر عبدالله، 70 عاماً، «شُيع»، الرجال: الشامية، ق 6، شارع محمد ملا حسين التركيت، م 6، النساء: الاندلس، ق 12، ش 14، م 16، ت: 97664745 – 97565979.

سلطان عيد سلطان السهلي، 40، التاسعة صباح يوم غد الخميس، الرجال: مشرف، ق 4، ش 2، م 5، النساء: مشرف، ق 3، الشارع الأول، م 48، ت: 99231321 – 99007772.

أنوار أحمد ناصر سالم الاسليم، 29 عاماً، «شُيعت»، الرجال: العزاء بالمقبرة، النساء: الفنطاس، ق 2، ش 5، م 6، ت: 65050678.

فخرية جاسم محمد، أرملة، جمعة بدر ضيف الجفين العنزي، 75 عاماً، «شُيعت»، الرجال: الاندلس، ق 4، ش 20، م 53، مقابل الدائري الخامس، النساء: العقيلة، ق 3، ش 330، م 26، ت: 99621210 – 99929200 –

66662827.

حسين على صالح الحرز، 91 عاماً، «شُيع»، الرجال: سلوى، شارع الأقصى، حسينية مسلم ابن عقيل «الرشيد»، النساء: الجابرية، ق 11، ش 2، م 61، منزل الفقيد، ملاحظة «عزاء النساء عصراً فقط»، ت: 60682233 –

99031608.

عادل على شعبان حسين حيات، 50 عاماً، «شُيع»، الرجال: الجابرية، حسينية البلوش‘ النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق 1، ش 15 نصف اليوسف، م 50، ملاحظة «عزاء النساء عصراً فقط»، ت: 55175900 – 97117683.