وفيات يوم الخميس 27 فبراير 2020

خلف كامل مانع الشمري 62 عاماً، بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الصديق، ق3، ش309، م204، النساء: القرين، ق1، ش11، م6 ، ت: 98786665.

زهره علي جوهر شهاب، زوجة، محمد عبدالرضا المؤذن 70 عاماً «شيعت» الرجال: بنيد القار، حسينية سبيعي الجديدة، النساء: الرميثية، ق2، ش جمعان الحريتي،ج20، م4، حسينية الزهراء البتول، ت: 90079922 – 65099970.

أحمد شعبان حاجي علي غضنفري، 68 عاماً بعد صلاة عصر اليوم شرق، مسجد شعبان، ت: 50006100 – 50150022.

أحمد جاسم محمد السني، 61 عاماً، التاسعة من صباح غد الجمعة، الرجال: قرطبة، ق4، ش3، م35، النساء: مبارك الكبير، ق5، ش3، م15، ت: 99844231 – 50007091.

سلمان عبد الله جاسم الدبوس 86 عاماً بعد صلاة عصر اليوم- صبحان، الرجال : ديوان الدبوس، الفحيحيل، طريق الشيخ سالم صباح السالم، النساء : الفحيحيل، ق 10، ش علي الغانم الدبوس، م 1، ت: 23925822 – 23925811 – 23923330 – 23923003.

وائل محمد ضيف الله القحص، 44 عاماً «شُيع»، الرجال : الجهراء، ديوان محمد القحص، ق 2، ش محمد ضيف الله القحص، م 2، النساء : الجهراء، ق 2، ش محمد ضيف القحص،م 2، ت : 99785451.

عمر احمد محمد احمد بودي، 34 عاماً، بعد صلاة عصر اليوم، الرجال : بالمقبرة فقط، النساء : جنوب السرة، الشهداء، ق 1، ش 109، م 18، ت: 97979365.