وفيات يوم الاحد 1 مارس 2020

مبارك مطلق مبارك العازمي 79 عاماً «شُيع» ضاحية صباح السالم، ق 13، الشارع الأول، ج 5، م 44، ت: 97922055 – 99874005.

سالم فريخ وهق المطيري 83 عاماً «شُيع» الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: العارضية، ق 11، ش 4، ج 4، م 2، ت: 55000828.

أمينة محمد عبدالله زوجة، سيف محمد علي القبندي، 80 عاماً «شُيعت»، الرجال: الرميثية، ق 1، شارع الشافعي، م 27، ديوان القبندي، النساء: سلوى، ق 12، ش 5، م 55، ت: 99259595.

الطاف جاسم عبداللطيف النسيم زوجة، أيمن خليفة أحمد الخضر، 44 عاماً «شُيعت»، الرجال: الروضة، الدائري الرابع، ديوان الخضر، النساء: الجابرية، ق 8، ش 10، م 26، ت: 99734003 – 94034634 – 99983199.

سهام أنور الريحاوي أرملة، رشدان محمد الرومي، 76 عاماً بعد صلاة عصر يوم غد الاثنين، «بمقبرة صبحان» الرجال: الفنطاس، ق 4، طريق خليفة الجري 210، م 25، النساء: الفنطاس، ق 4، ش 11، م 6، ت: 99618799 – 97907755 – 90034476.

بشر صالح بشر الرومي ، 87 عاماً «شُيع»، الرجال: الدعية، ق 2، شارع راشد بن أحمد الرومي، ديوان الرومي، النساء: الدعية، ق 2، ش 29، م 3، ت: 99666706 – 22525953.

مرزوق فالح دبيسان العازمي 77 عاماً «شُيع»، الرجال: في المقبرة فقط، النساء: الفردوس، ق 4، الشارع الأول، ج 8، م 16، ت: 55050080.

عدنان خالد يوسف أحمد القبندي 57 عاماً «التاسعة صباح يوم غد الاثنين»، الرجال: الفيحاء، ق 9، ش 91، م 21، النساء: جنوب السرة، السلام، ق 6، ش 606، م 47، ت: 99551053 – 99446112.

أحمد يوسف ماجد الحملي، 37 بعد صلاة عصر يوم غد الاثنين، الرجال: القرين، ق 1، ش 27، م 17، النساء: صباح السالم، ق 9، ش 3، ج 11، م 31، ت: 99980063.